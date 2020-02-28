» إصابة 4 نواب إيرانيين بفيروس كورونا

28 فبراير 2020 - 11:05 ص

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد على وكيلي إصابة أربعة نواب إيرانيين من مدينة قم وكلاين في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.





