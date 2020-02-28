لأول مرة.. وضع رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

28 فبراير 2020 - 10:29 ص

ذكرت شبكة سكاي نيوز، بأنه تم وضع رئيس دولة منغوليا، خالتما باتولغا، في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف فيروس "كورونا" المستجد.



