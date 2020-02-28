"الإفتاء" عن قرار وقف العمرة: "إحنا في خطر"

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عقب الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قرار السعودية بوقف رحلات العمرة ،قائلا :" إن الدار بادرت بإصدار بيانها لتأييد القرار ، إحنا في خطر".

وأضاف"عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": " نحن مطالبون كمسلمين بفعل الخير، والحفاظ علي أنفسنا كما أمرنا المولي عز وجل".

وتابع: "نحن أمام خطر يجب أن نتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي له، والشرع أمرنا باتخاذ احتياطتنا حال وجود خطر".

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