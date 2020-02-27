كوريا الجنوبية: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

27 فبراير 2020 - 11:50 م

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيلها 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليبلغ بذلك عدد المصابين في البلاد 1766 شخصا.



وارتفع عدد الإصابات إلى 505 حالات، اليوم، كما أكدت السلطات ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 13، مشيرة إلى أن الضحية الجديدة هي لرجل عمره 75 عاما، وتوفي أثناء انتظار إدخاله المستشفى لعدم توفر سرير خال للمصابين بالفيروس في مدينة دايغو.



وتعد دايغو أكبر مركز لانتشار كورونا في كوريا الجنوبية، حيث وقعت فيها 139 إصابة.

