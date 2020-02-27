أستاذ طب وقائي يزف بشرى سارة بشأن "كورونا"

27 فبراير 2020 - 11:30 م

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي، إن ضحايا الأنفلونزا الموسمية العادية في العالم يصلون إلى 650 ألف حالة وفاة سنويًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحالة الصحية جراء فيروس كورونا لا تمثل خطورة على مصر.

