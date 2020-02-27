السبب الحقيقي لظهور فيروس كورونا في الصين

27 فبراير 2020 - 11:20 م

قالت الإعلامية الصينية فيحاء أونغ، إن فيروس كورونا تم اكتشافه في سوق للأسماك وربما يكون هناك مصدر أخر للفيروس لا زال العلماء يبحثون عنه ليتم اكتشافه.



وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإجراءات الوقائية يتم تطبيقها بشكل متفاوت بين المناطق المختلفة ، وذلك على حسب قوة انتشار الفيروس في الإقليم أو المنطقة .



وتابعت فيحاء أونغ، أن المواطنين الصينيين متقبلون هذه الإجراءات لأنهم مدركين خطورة الفيروس، مؤكدة أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في انخفاض ويتم السيطرة عليه.









