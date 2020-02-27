» أول فيديو لانقلاب قطار مطروح

ارتفع عدد المصابين فى انقلاب عربتان من قطار مطروح إلى 42 مصابا وتم نقل 20 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي و10 مصابين بمستشفى العلمين المركزي بالساحل الشمالي و6 مصابين بمستشفى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى لموقع انقلاب عربات القطار في المنطقة الواقعة بين "الضبعة" و"سيدي عبد الرحمن" مساء اليوم الخميس.

وقال الدكتور محمد أبو حمص مدير عام إقليم الإسكندرية لهيئة الإسعاف المصرية، إن عربة من قطار مطروح خرجت عن القضبان ما تسبب في إصابة أشخاص.

وأضاف "أبو حمص" أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفيات العلمين والضبعة لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن جميع الإصابات ليست خطيرة، والحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة.



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