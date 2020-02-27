الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن «مبارك»

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حسن علام- متابعات

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم نص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ونصت المادة الأولى من القرار على إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية؛ حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 وحتى غروب شمس الجمعة الموافق 28 فبراير 2020.

وشُيع جثمان الراحل محمد حسني مبارك، أمس الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في جنازة عسكرية، ودفن بمقابر العائلة بالقرب من أرض الجولف حي مصر الجديدة.


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