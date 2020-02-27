السعودية تهدي مصر جزءًا من كسوة الكعبة

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حسن علام- متابعات

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المملكة العربية السعودية

كسوة الكعبة

الدكتور خالد العناني

وزير السياحة والاثار

تسلم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، من السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة قطعة من كسوة الكعبة المشرفة للعام الماضي أهدتها المملكة العربية السعودية لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف. 
وأكد الدكتور خالد العناني، أن كسوة الكعبة، تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، قائلا: «إنها أول هدية يتلقاها المتحف ذو قيمة كبيرة وهي أروع هدية يستقبلها المتحف"، معربا عن ثقته فى أن تحذو دول أخرى حذو المملكة العربية السعودية وتهدي متحف العاصمة أو المتاحف الأخرى المصرية قطعا أثرية تعبر عن حضارتها. 

وقال إن متحف العاصمة كان حلما تحول لحقيقة، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف العام الحالي وهو رسالة تقدمها مصر للعالم، كجزء من صرح ثقافي ضخم ( مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية)، يضم أوبرا ومسارح ومتاحف عديدة. 

وأضاف أن  متحف العاصمة يضم قطعا أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالاسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. 



من جانبه، أكد السفير أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة إن إهداء متحف العاصمة لقطعة من كسوة الكعبة يوثق عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويؤكد قوة الروابط الدينية وآواصر التاريخ بينهما. 

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنشاء متحف العاصمة الذي يعد صرحا من صروح الثقافة والفنون التى تعرض الموروث الحضاري لمصر، موجها الشكر لوزارة السياحة والآثار للمساهمة فى هذا الصرح الضخم. 

وأشاد بمجهود وزارة السياحة والآثار المبذول فى تطوير وترميم المناطق الأثرية والمتاحف فى جميع أنحاء الجمهورية للحفاظ على الحضارة المصرية العريقة.


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