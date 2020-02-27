برلمانى يطالب شركات السياحة الدينية بتنويع أنشطتها لتفادى الخسارة

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حسن علام- متابعات

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الحج

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لجنة السياحة

طالب النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، شركات السياحة القائمة على الحج والعمرة، والتى تعمل فى قطاع السياحة الدينية فقط، أن تنوع مجالاتها، خاصة بعد الإجراءات الوقائية المؤقتة التى اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من تفشى انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تعليق دخول المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف أو السياحة، قائلا:" الموضوع ليس قائم على الحج والعمرة فقط، ولكن هناك العديد من المجالات والمقومات التى من خلالها تستطيع شركات السياحة أن تعوض الخسارة التي قد تلحق بها جراء هذا الإجراء المؤقت.

 

وأوضح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات سياحية عديدة، وهذا الإجراء المؤقت من قبل المملكة العربية السعودية، بمثابة اختبار لهذه الشركات لتنشيط السياحة الداخلية، وإعداد خطة عمل وآلية لتحقيق ذلك، وضمان بقائها في سوق العمل، وفى نفس الوقت يكون لهذه الشركات أكثر من سيناريو للعمل حتى في حال إن تفاقمت الأزمة أكثر من ذلك، خاصة وأن جميع دول العالم لديها العديد من الإجراءات الوقائية بشأن هذا الوباء الذى يهدد الحياة.

 

وأشار مسعود، إلى أن هذه الإجراء الوقائى من قبل المملكة العربية السعودية يصب في مصلحة كافة الدول، خاصة مع التجمعات يسهل انتقال الأمراض خاصة الفيروسية، ولهذا يعد الإجراء وقائي للدول بشكل عام، وعلى شركات السياحة أن تبحث عن أنشطة أخرى، وتعمل في مجال السياحة الداخلية على سبيل المثال، لحين القضاء على هذا الفيروس بشكل عام.



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