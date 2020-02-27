صور| الرئيس الجزائري يزور قبر النبي

زار الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، المسجد النبوي بالمدينة المنورة, خلال زيارته الحالية إلى السعودية، في أول جولاته الخارجية منذ تقلده منصبه.

وأدى "تبون"، الصلاة في المسجد النبوي، وتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان في استقبال لدى وصوله وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

ووصل الرئيس الجزائري إلى الرياض أمس في زيارة تستمر 3 أيام السعودية، تلبية لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع فى المنطقة.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن زيارة الرئيس تبون إلى السعودية تأتي بينما تسعى بلاده لحشد التأييد لعقد قمة تستضيفها حول الأزمة في ليبيا المجاورة.

وعلى الرغم من أن زيارة الرئيس تبون إلى السعودية ستكون أول زيارة دولة له كرئيس، فقد سافر إلى ألمانيا لحضور اجتماع دولى حول ليبيا وإلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.

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