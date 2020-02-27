عاجل.. الأهلي يفوزعلى الزمالك ويتوج بالبطولة العربية

توج الفريق الكروي الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بالبطولة العربية للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وبدأ الأهلي دقائق الشوط الأول بقوة حيث استطاع أن يحقق 4 نقاط في أول 3 دقائق من البداية، حاول الزمالك العودة في النتيجة لكن ماسترز الأهلي فرضوا استحواذهم وأنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 25/16 أي بفارق 8 نقاط.

واستمر الأهلي تفوقه في الشوط الثاني ونجح في إنهاء الشوط الثاني بنتيجة 25/15 أي بفارق 10 نقاط، وفي الشوط الثالث حاول الزمالك في العودة لكن فشل في ذلك ونجاح الأهلي في إنهاء الشوط الثالث بنتيجة 25/22.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب فرق السيب العماني واساريا الليبي وخيبل اليمني في الدور الأول ثم تغلب على السلام العماني بدور الثمانية قبل أن يتخطى الأهلي البحريني في الدور نصف النهائي.