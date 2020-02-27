» «السكة الحديد» تكشف تفاصيل انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»

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حسن علام- متابعات

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حادث

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انقلاب

أعلنت هيئة السكة الحديد، تفاصيل حادث انقلاب قطار ركاب قادم من محافظة الإسكندرية في طريقه إلى مطروح.

وأكدت الهيئة - في بيان رسمي- أنه أثناء سير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح، خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال بخط "القباري- مطروح"، وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.
 
وأصيب عدد من الأشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب عربات قطار الإسكندرية – مطروح بمنطقة سيدي عبد الرحمن قبل الضبعة بـ20 كيلو مترا.

وقال شهود عيان، إن الأهالي فوجئوا بانقلاب عربات قطار الإسكندرية – مطروح أثناء طريقه إلى مدينة مرسى مطروح أمام قرية أمواج قبل مدينة الضبعة بقرابة 20 كيلو مترا في منطقة سيدي عبد الرحمن.

وأضافوا أنهم حاولوا مساعدة راكبي القطار للخروج، ولم يتم العثور على أي وفيات حتى الآن وأن هناك عدد من الإصابات.



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