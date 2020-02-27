بالصور.. انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»

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قطار

انقلاب

قطار إسكندرية

أصيب عدد من الأشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب عربات قطار الإسكندرية – مطروح بمنطقة سيدي عبد الرحمن قبل الضبعة بـ20 كيلو مترا.

وقال شهود عيان، إن الأهالي فوجئوا بانقلاب عربات قطار الإسكندرية – مطروح أثناء طريقه إلى مدينة مرسى مطروح أمام قرية أمواج قبل مدينة الضبعة بقرابة 20 كيلو مترا في منطقة سيدي عبد الرحمن.

وأضافوا أنهم حاولوا مساعدة راكبي القطار للخروج، ولم يتم العثور على أي وفيات حتى الآن وأن هناك عدد من الإصابات.

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