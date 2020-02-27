  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مفاجأة «الأحد».. مرتضى منصور يصدم اتحاد الكرة والأهلي

ارشيفية

السعودية تهدي مصر جزءً من كسوة الكعبة

أرشيفية

أنباء عن وفاة «القرضاوي»

الطفل ضحية التنمر

الطفل ضحية التنمر يتبرع بـ 700 ألف دولار للجمعيات الخيرية

الرئيس الجزائري يزور قبر النبي

صور| الرئيس الجزائري يزور قبر النبي

الاهلى والزمالك

عاجل.. الأهلي يفوزعلى الزمالك ويتوج بالبطولة العربية

?كاميلا ماريا كونسبسيون

متحولة جنسيًا.. انتحار فنانة وكاتبة شهيرة (صور)

أرشيفية

تطورات خطيرة.. تركيا تستهدف الطائرات الروسية بالصواريخ

حسام وإبراهيم حسن في النادي الأهلي

حسام حسن:«النادي الأهلي عشقي الأول والأخير»

قطار - أرشيفية

بالصور.. انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»

رئيس الأركان يلتقي قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس الأركان يشهد مشروع «بشير 21» بالجيش الثاني الميداني

#

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ «بجنود» بالجيش الثانى الميدانى

#

«حزب الله» لـ قوات الأمن العراقية: ابتعدوا عن القواعد الأمريكية

#

أمريكا تهدد خليفة "أبو بكر البغدادي"

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

الفريق محمد فريد

قيادة العمليات الخاصة

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بقائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية، الفريق سكوت هاول، والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليًا، حيث شهد اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة..

وتناول اللقاء -بحسب بيان للقوات المسلحة- اليوم الخميس، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكري خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد، عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

كما أشاد قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «الصحة» تؤكد هذه الأمر الهام بشأن «كورونا»
» الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا
» مانشستر سيتي يسخر من «مرتضى»: «ده شقاوة قديمة»
» «الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا
» «موسيماني»: الأهلي أقوى من برشلونة وريال مدريد
» «السكة الحديد» تكشف تفاصيل انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»
» الصين تحارب الجراد في باكستان بجيشًا من البط
» «فايلر»: لا أعلم موعد عودة رمضان صبحي
» بث مباشر.. مباراة النصر وأهلي جدة
» بالفيديو.. الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية
» عقوبات رادعة ضد المحرضين على العنف في السوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"