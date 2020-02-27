  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تريكة

نعى «تريكة» لـ «مبارك» يشعل «السوشيال ميديا»

فيروس كورونا - أرشيفية

مفاجأة صادمة عن المتعافين من «كورونا»

"واتساب"

حظر «واتساب» في هذه الدول العربية

طنطاوي ومبارك

«بمزيد من الحزن والآسى»..«طنطاوي» ينعي «مبارك»

أرشيفية

رسالة نارية من حفيد مبارك لـ«الإخوان»..وهذا ما قاله عن «مرسي»

?كاميلا ماريا كونسبسيون

متحولة جنسيًا.. انتحار فنانة وكاتبة شهيرة (صور)

خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك

فيديو| خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك.. الزوج: «بتقولي يا بليلة»

أرشيفية

«الإفتاء» عن تعليق «العمرة»: من أحكام الشريعة

دنيا بطمة

شاهد.. دنيا بطمة تهرب من الصحفيين عقب التحقيق معها

امام عاشور

مصادر أمنية تكشف مفاجأة مدوية حول الاعتداء على لاعب الزمالك

تحرك برلماني لخفض أسعار المواد البترولية المقدمة للمصانع

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

#

قرار جديد بشأن أسعار المواد البترولية خلال أيام

#

برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي

#

برلماني يفسر سبب تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

البرلمان

المصانع

المواد البترولية

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية المقدمة للمصانع في الفترة الأخيرة، يشكل أحد المعوقات التي تقف حائل دون التوسع في الاستثمار الصناعي.

وأشارت أبو السعد في بيان لها، إلى أن الاستراتيجيات التي تسعى الحكومة لتحقيقها في الفترة الحالية للنهوض بالصناعة ووضع السوق المصرية كمنافس أمام الأسواق العالمية تتطلب تقديم محفزات تشجيعية للمصانع وخفض تكلفة استهلاك الطاقة والمواد البترولية تشجيعا للمستثمرين.

وأوضحت أن توفير السولار اللازم للمصانع بطريقة سليمة ومخططة، ولا تضر بالبيئة أو تبعث بأضرار تؤثر على صحة الإنسان، سيسهم بشكل قاطع في استمرار إنتاجية تلك المصانع، لا سيما وأن الصناعات الثقيلة تعتمد في الأساس على توافر الكهرباء والمواد البترولية، الأمر الذي لا بد من دعمه والعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المصانع في إطار جهود الحكومة في معاونة أصحاب المصانع لدفع عجلة الإنتاج. 

وأكدت وكيلة لجنة المشروعات، ضرورة إعادة النظر في تكلفة مرور السيارات، خاصة النقل بالطرق السريعة، مشيرة إلى أن الهامش الذي يحصّله السائق لا يتحمل دفع رسوم مرور على الطرق السريعة، الأمر الذي لا بد من تخفيضه تسهيلا على السائقين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة النصر وأهلي جدة
» بالفيديو.. الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية
» عقوبات رادعة ضد المحرضين على العنف في السوبر
» مهاجم الترجي يتخوف من فيرس «كورونا» قبل مواجهة الزمالك
» قرار من مصر للطيران بعد إلغاء السعودية للعمرة
» علاء مبارك يشكر مواسيه في وفاة والده ويعلن موعد العزاء
» وزارة العمرة تعلق على منع المعتمرين من دخول السعودية
» «مبابي» وراء اقتراب «صلاح» من الانتقال للريال
» نجم عالمي يهاجم والديه: «أشعر بالضيق منهما»
» «الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:26 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"