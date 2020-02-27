مفاجأة صادمة عن المتعافين من «كورونا»

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دراسة صادمة تكشف هذا الأمر عن " كورونا القاتل"

في مفاجأة صادمة، كشفت نتائج الاختبارات التي أجريت على المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا في الصين، أن ما يقرب من 14 ? منهم ثبت حملهم المرض القاتل.

وجاءت التقارير الصادرة عن مستشفيات في مقاطعة "قوانجدونج"، لتشير إلى أن المرضى "الذين تم شفاؤهم" ربما لا يزالون يحملون الفيروس، وفقًا لما نقله موقع " "straitstimes.com .

وقال سونج تاي، نائب مدير مركز "قوانجدونج" لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن العلماء لا يعلمون حاليًا سبب حدوث ذلك، وما إذا كان هؤلاء المرضى ما زالوا معديين.

وأضاف أنه "من المعتقد أن المرضى ربما لا يزالون يصابون بالتهابات في الرئة، ولا يتمتعون بصحة جيدة بعد".

ويتم الحكم على المرضى بالشفاء، عندما تكون مسحات الحلق والأنف سلبية في اختبارين متتاليين، والأشعة المقطعية سلبية بالنسبة لمشاكل الرئة، وليس لديهم حمى، أو أعراض أخرى، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

وقال الدكتور بابك أشرفي، من موقع " "Zava ، الذي يقدم الخدمات الطبية على الإنترنت، لموقع صحيفة "مترو" الإنجليزية: "ينشغل الخبراء بجمع المعلومات من الذين أصيبوا بالعدوى لمعرفة مدى استجابة أجهزتهم المناعية ومدة بقائها في مأمن".

وأضاف: "نحن نعرف أنه عندما تصاب بفيروس، فإن جسمك يتعلم كيفية محاربته. ومع ذلك، مثل أذهاننا، يمكن أن تنسى أجسادنا بمرور الوقت كيفية القيام بذلك، ويمكن أن تتلاشى الحصانة بمرور الوقت بعد الإصابة الأولية".

وتابع: "هناك نظرية أخرى مفادها، أن الاختبارات الأصلية التي قالت إن المرضى تعافوا تمامًا كانت خاطئة، لكن هذا يثير أيضًا مخاوف بشأن احتواء الفيروس".

في غضون ذلك، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في أنحاء العالم إلى أكثر من 82 ألفًا و100 شخص.

وبحسب المعلومات فإن ألفين و744 وفاة وقعت في البر الرئيسي للصين، و19 في إيران، واثنتان في هونج كونج، و13 في كوريا الجنوبية، و12 في إيطاليا، و7 في اليابان، واثنتان في فرنسا، وشخص واحد في كل من تايوان، والفلبين.

وبلغ عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني 78 ألفا و497 شخصاً، و91 في هونج كونج، و10 في ماكاو، 32 في تايوان.

في حين بلغ عدد المصابين في كوريا الجنوبية 1595 شخصًا، واليابان، 894، وإيطاليا، 447، وإيران 139، وسنغافورة 93، والولايات المتحدة 60، وتايلاند 40، وأستراليا 23، والبحرين 40، وماليزيا 22.

وسُجلت في ألمانيا 21 إصابة، وفيتنام 16، وفرنسا 17، وبريطانيا 13، والإمارات 13، وكندا 12، والكويت 26، وإسبانيا 12، والعراق 5، والهند 3، والفلبين 3، وروسيا 5، وإسرائيل 3، وعمان 4، والنمسا 2، وباكستان 2، وكرواتيا 3، و لبنان 2، والسويد 2، وفنلندا 2.

وظهرت إصابة واحدة في كل من والجزائر، ونيبال، وسريلانكا، وكمبوديا، وبلجيكا، وسويسرا، وفنلندا، ومصر، وأفغانستان، واليونان، والبرازيل، والنرويج، وجورجيا، ورومانيا، وشمال مقدونيا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن السلطات كشفت عنه رسميًا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.


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