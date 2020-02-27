حظر «واتساب» في هذه الدول العربية

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محمد فضل- متابعات

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حظر

واتساب

دول عربية

يعد تطبيق "واتساب" هو التطبيق الأكثر شعبية في العالم، إذ يستخدمه أكثر من نصف سكان العالم، وأصبح وسيلة لا يستغني عنها الملايين.

ومع ذلك هناك بعض الدول التي قررت منع استخدام التطبيق داخل أراضيها، حيث وصل عدد الدول إلى 6 دول بينهما دولتين عربيتين، وهم:

1- الإمارات

لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أو الصوتية من خلال whatsapp في الإمارات العربية المتحدة، لإستخدام خدمات الإتصالات المحلية الخاصة بها.

2- سوريا

تم منع  تطبيق الوتساب من بين تطبيقات التواصل الاجتماعى الأخرى، ولكى تتمكن من تشغيله يتوجب عليك إستخدام برنامج  vpn .

3- إيران

تقوم  الحكومة الإيرانية بمنع الوصول إلى whatsapp دون إبداء أى أسباب أو تفسيرات، إلا أن خبراء فسروا ذلك بأن السبب الحقيقى مرتبط بإتجاهات الجكومة الإيرانية.

4- الصين

تأتى جمهورية الصين الشعبية فى مقدمة الدول التى تمنع استخدام whatsapp ، وبدأت ذلك فى الحكومة الصينية في عام 2017 ، نظرًا لقوانين التشفير القوية التي تنص على التحكم والرقابة على المحتويات التي يتعرض لها مواطنوها خاصةً خلال فترة الاضطرابات السياسية.

وأيضًا لأن الحكومة الصينية فرضت الحظر على whatsapp حتى تتمكن من الترويج لاستخدام تطبيق المراسلة الفورية " WeChat " الصينى 100%.

6- كوبا

أعلنت دولة كوبا حظر  استخدام واتسآب، حيث فرضت الحكومة الكوبية قيودًا على استخدامها لتطبيقات التواصل الإجتماعى لأنها مكلفة للغاية، والدليل على ذلك أن تكلفة استخدام الإنترنت في كوبا مرتفعة جدا مما تعادل متوسط راتب مواطن هناك.

5- كوريا الشمالية

شفرت إستخدام تطبيق واتسآب بالكامل، وذلك لكى تتمكن الحكومة الكورية  من تتبع الاتصالات في البلاد، والتحكم فيها بشكل كلى.


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