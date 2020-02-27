» مهاجم الترجي يتخوف من فيرس «كورونا» قبل مواجهة الزمالك

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«كارتيرون» يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

المصريون

الزمالك

الترجى

كورونا

علق عبد الرحمن مزيان مهاجم فريق الترجي التونسى قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك، على أمر انتشار فيروس كرونا في الأوساط الرياضية الخارجية.

وأوضح «مزيان» أن الأمور مستقرة في أفريقيا ويتمنى ألا يظهر المرض في القارة، وذلك على هامش مؤتمر مواجهة بطل تونس مع الزمالك،  في المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستشهد حضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وقال لاعب الترجى فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك، إنه سبق له ولعب في دوري أبطال افريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري، وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي أن مباراة الزمالك في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي مهمة جدا للترجي.

وشدد "مزيان" أن الترجي استعد جيدا للمباراة والجهاز الفني طوى صفحة مباراة السوبر الأفريقي التي فاز فيها الفريق الأبيض، موضحا إن فريقه عالج الأخطاء التي وقع فيها في المباراة السابقة أمام الزمالك لتلافي تكرارها في المباراة المقبلة غدا وأضاف اللاعب أن الزمالك فريق كبير والترجي أيضا فريق كبير ويسعى فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية غدا.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.


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