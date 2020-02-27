«بمزيد من الحزن والآسى»..«طنطاوي» ينعي «مبارك»

حرص المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق، على تقديم نعي للرئيس الأسبق محمد مبارك، في صفحة "الوفيات" بجريدة الأهرام اليوم الخميس.

وجاء في نعي المشير طنطاوي: «ينعى المشير محمد حسين طنطاوي بمزيد من الحزن والأسى السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أسرته الصبر والسلوان».

ويشار إلى أن المشير طنطاوي، تغيب عن الجنازة العسكرية التي أقيمت، أمس الأربعاء لمبارك، في ظل حضور عدد من القادة السياسيين في الدولة.