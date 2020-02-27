» قرار من مصر للطيران بعد إلغاء السعودية للعمرة

أصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران، بيانًا، قالت فيه أنه بناءً على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك حاملي تأشيرات السياحة، القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID ) منها خطراً، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.

وتؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران على التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولاً بأول وفقاً للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.

وقررت مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة )سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتباراً من اليوم الخميس 27 فبراير 2020، وحتي إشعار آخر، مع التأكيد على إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند ( إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).