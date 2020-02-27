» علاء مبارك يشكر مواسيه في وفاة والده ويعلن موعد العزاء

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أول تعليق لعلاء مبارك على وفاة والده

تقدم علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بالشكر لكل من سانده في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقال علاء مبارك عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان، لك من لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله كل الجزاء ولا أراكم مكروه وسو في من تحبون».

وأضاف: «نستقبل العزاء غدًا للرجال والسيدات في غدًا الموافق 27 فبراير، في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة».

وشُيع جثمان الراحل محمد حسني مبارك، أمس الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في جنازة عسكرية، ودفن بمقابر العائلة في بالقرب من أرض الجولف حي مصر الجديدة.


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