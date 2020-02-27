» «مبابي» وراء اقتراب «صلاح» من الانتقال للريال

27 فبراير 2020 - 05:20 م

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بريز وضعت النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بديلًا للويلزي جاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ريال مدريد قادر على التعاقد مع محمد صلاح مقابل 126 مليون جنيه إسترليني في الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الملكي يتطلع لبيع جاريث بيل خلال النتقالات الصيفية المقبلة، ويأملون في استبداله بأحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

وأشارت ديلي ميل إلى أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هو البديل المفضل لزين الدين زيدان، لكنه سيكلف خزينة النادي حوالي 300 مليون يورو، والذي سيكون خارج استطاعة الملكي في الصيف.

واختتمت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ينظر إلى صلاح كخيار أقرب نظرًا لأن سعره معقول، ومن السهل توقيعه في نهاية الموسم.