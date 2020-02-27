شاهد.. دنيا بطمة تهرب من الصحفيين عقب التحقيق معها

27 فبراير 2020 - 05:09 م

هربت الفنانة المغربية الشهيرة، دنيا بطمة، من أمام عدسات المصورين الصحفيين، ورفضت الإدلاء بأي تصريحات، عقب خروجها من مقر الأمن الوطني، عقب التحقيق معها في القضية التي أثارت الرأي العام العربي والمعروفة بـ«حساب حمزة مون بيبي».

وحاول الصحفيين الحديث معها وسؤالها عن سير مجرى التحقيقات في اتهامها بالوقوف خلف الحساب المذكور، وابتزاز المشاهير بنشر صور غير أخلاقية لهم، إلا أنها عاملتهم بطريقة مهينة وهربت بشكل سريع لتركب سيارتها وينطلق بها السائق.

وتحقق النيابة المغربية، مع الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، بتهمة تورطهما بالوقوف خلف حساب "حمزة مون بيبي"، الذي ابتز كثير من المشاهير وتسبب في طلاق فنانات وخسران البعض أعمالهم بسبب ما نشره من فضائح غير أخلاقية.

وأمس سلمت السلطات في الإمارات، عارضة الأزياء المغربية عائشة عياش إلى السلطات المغربية، للتحقيق معها في نفس القضية ومواجهتها بـ"دنيا بطمة"، لتورطها هي الأخرى فيها، وقررت النيابة إخلاء سبيل "بطمة" على ذمة التحقيقات مع استمرار منعها من السفر خارج البلاد.