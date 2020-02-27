  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا - أرشيفية

مفاجأة صادمة عن المتعافين من «كورونا»

"واتساب"

حظر «واتساب» في هذه الدول العربية

طنطاوي ومبارك

«بمزيد من الحزن والآسى»..«طنطاوي» ينعي «مبارك»

أرشيفية

رسالة نارية من حفيد مبارك لـ«الإخوان»..وهذا ما قاله عن «مرسي»

?كاميلا ماريا كونسبسيون

متحولة جنسيًا.. انتحار فنانة وكاتبة شهيرة (صور)

خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك

فيديو| خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك.. الزوج: «بتقولي يا بليلة»

أرشيفية

«الإفتاء» عن تعليق «العمرة»: من أحكام الشريعة

دنيا بطمة

شاهد.. دنيا بطمة تهرب من الصحفيين عقب التحقيق معها

امام عاشور

مصادر أمنية تكشف مفاجأة مدوية حول الاعتداء على لاعب الزمالك

أرشيفية

تصريح هام من «الطيب» حول وثيقة الإخوة الإنسانية

«الإفتاء» عن تعليق «العمرة»: من أحكام الشريعة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق غريب من هنا الزاهد عن أحمد فهمي و"كلبته"

#

أول تعليق من "شاكوش" على قرار منعه من الغناء

#

تعليق جرئ من" ترامب" عن حذف مشهده في" وحدي بالمنزل"

#

أول تعليق من "الفالح" بعد إعفائه من منصبه

الإفتاء

العمرة

تعليق الرحلات

أكدت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم، أن قرار المملكة العربية السعودية بشأن التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشادت الدار، بجهود المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.
 
وقالت الدار: "نؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدءوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن"، ولفتت النظر إلى أن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
 
ودعت دار الإفتاء المصرية جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام لمواجهة هذا الوباء الخطير، والعمل على مواجهته في أسرع وقت ممكن، وتوجهت بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن تنعم البشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار.
 
كانت السلطات السعودية، أصدرت بيانًا، جاء فيه بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد، وضمن عدة إجراءات احترازية، فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لاغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، كما تؤكد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى إشعار آخر. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية
» عقوبات رادعة ضد المحرضين على العنف في السوبر
» مهاجم الترجي يتخوف من فيرس «كورونا» قبل مواجهة الزمالك
» قرار من مصر للطيران بعد إلغاء السعودية للعمرة
» علاء مبارك يشكر مواسيه في وفاة والده ويعلن موعد العزاء
» وزارة العمرة تعلق على منع المعتمرين من دخول السعودية
» «مبابي» وراء اقتراب «صلاح» من الانتقال للريال
» نجم عالمي يهاجم والديه: «أشعر بالضيق منهما»
» «الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي
» "حرام تعدي من غير جواز" تضع فنانة شهيرة في ورطة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:26 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"