مصادر أمنية تكشف مفاجأة مدوية حول الاعتداء على لاعب الزمالك

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الزمالك

امام عاشور

كشفت مصادر أمنية حقيقة التعدي على إمام عاشور، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأولمبي بمحل إقامته وإتلاف إطار سيارته أثناء توقفها أمام العقار محل سكنه بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وقالت المصادر في بيان، إنه اتضح من أقوال الشهود عدم حدوث تعدي على اللاعب أو شقته أو سيارته، وتبين عدم وجود ثمة تلفيات بالسيارة.

وبحسب المصادر، أكد الشخص القائم على تنظيف سيارة اللاعب بأنه لاحظ أن أحد إطاراتها فارغ، دون حدوث ثمة تلفيات به فأخبر اللاعب الذى طلب منه التوجه بالسيارة لإصلاح الإطار، فقام بقيادتها وتوجه لأحد محال إصلاح الإطارات.

وأضاف عامل المحل أنه لا يمكن إصلاح الإطار لتلفه نتيجة السير به وهو فارغ من الهواء، وأيد العامل ذات المضمون وقرر بقيامه باستبدال الإطار التالف بآخر جديد.

يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام قد ذكرت، أمس الأول، أن لاعب الزمالك، إمام عاشور، تعرض لهجوم من قبل مجهولين، داخل منزله، من قبل أشخاص مجهولين، وأنه حرر محضراً بالواقعة.

وكان اتحاد الكرة قد وقع عقوبة على إمام عاشور، بعد تعديه بالضرب على وليد سليمان، في ملعب محمد بن زايد بالإمارات، الذي استضاف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي.

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