«الوزراء» يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن فيروس كورونا

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مجلس الوزراء

اجتماع طارئ

فيروس كورونا

عقد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمُتابعة الإجراءات الاحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وخلال الاجتماع، أشار مدبولي، إلى أن الدولة حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الاجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول، كما اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وشدد على أن تقارير المنظمة، تؤكد خلو مصر من الفيروس، مشيرًا إلى أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.


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