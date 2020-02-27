وفاة سفير إيران السابق لدى مصر بـ«كورونا»

27 فبراير 2020 - 04:38 م

فارق هادي خسرو شاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، الحياة اليوم الخميس، على إثر إصابته بفيروس كورونا.

كما أعلنت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار، اليوم الخميس، إصابتها بالفيروس، كما أصيب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذوالنور، بكورونا، وذلك بعد يومين من تأكيد إصابة نائب وزير الصحة.

وأعلنت إيران الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس لـ141 إصابة مؤكدة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية في إيران، فقد تم تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب كورونا، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للوفيات بهذا الفيروس إلى 22 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي يرفع من العدد الإجمالي للإصابات من 139 إلى 141 إصابة.

وأوضحت الوكالة أن الإصابات المسجلة موزعة على 20 محافظة في إيران، وأن 11 محافظة تعد خالية من الفيروس حتى الآن.

وقالت إن العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا الجديد تم تسجيله في محافظة قم، وسط البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات 63 إصابة.

وحلّت طهران في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بالفيروس، وسجلت 26 إصابة، بينما تم تسجيل 17 إصابة في محافظة كيلان شمالي البلاد.