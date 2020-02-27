  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا - أرشيفية

مفاجأة صادمة عن المتعافين من «كورونا»

"واتساب"

حظر «واتساب» في هذه الدول العربية

طنطاوي ومبارك

«بمزيد من الحزن والآسى»..«طنطاوي» ينعي «مبارك»

أرشيفية

رسالة نارية من حفيد مبارك لـ«الإخوان»..وهذا ما قاله عن «مرسي»

?كاميلا ماريا كونسبسيون

متحولة جنسيًا.. انتحار فنانة وكاتبة شهيرة (صور)

خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك

فيديو| خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك.. الزوج: «بتقولي يا بليلة»

أرشيفية

«الإفتاء» عن تعليق «العمرة»: من أحكام الشريعة

دنيا بطمة

شاهد.. دنيا بطمة تهرب من الصحفيين عقب التحقيق معها

امام عاشور

مصادر أمنية تكشف مفاجأة مدوية حول الاعتداء على لاعب الزمالك

أرشيفية

تصريح هام من «الطيب» حول وثيقة الإخوة الإنسانية

وفاة سفير إيران السابق لدى مصر بـ«كورونا»

عرب وعالم

هادي خسرو شاهي
هادي خسرو شاهي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد الكويت.. دولة آسيوية تعلن إصابة أول حالة بفيروس كورونا

#

"كورونا".. الكويت تستقبل أول رحلة جوية لإجلاء مواطنيها من إيران

#

وفاة مخرج شهير ووالديه وشقيقته بـ«كورونا»

#

وفاة أول سيدة بـ"كورونا" بإيران

إيران

مصر

وفاة

هادي خسرو شاهي

فارق هادي خسرو شاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، الحياة اليوم الخميس، على إثر إصابته بفيروس كورونا.

كما أعلنت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار، اليوم الخميس، إصابتها بالفيروس، كما أصيب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذوالنور، بكورونا، وذلك بعد يومين من تأكيد إصابة نائب وزير الصحة.

وأعلنت إيران الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الجديد إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس لـ141 إصابة مؤكدة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية في إيران، فقد تم تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب كورونا، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للوفيات بهذا الفيروس إلى 22 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي يرفع من العدد الإجمالي للإصابات من 139 إلى 141 إصابة.

وأوضحت الوكالة أن الإصابات المسجلة موزعة على 20 محافظة في إيران، وأن 11 محافظة تعد خالية من الفيروس حتى الآن.

وقالت إن العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا الجديد تم تسجيله في محافظة قم، وسط البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات 63 إصابة.

وحلّت طهران في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بالفيروس، وسجلت 26 إصابة، بينما تم تسجيل  17 إصابة في محافظة كيلان شمالي البلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية
» عقوبات رادعة ضد المحرضين على العنف في السوبر
» مهاجم الترجي يتخوف من فيرس «كورونا» قبل مواجهة الزمالك
» قرار من مصر للطيران بعد إلغاء السعودية للعمرة
» علاء مبارك يشكر مواسيه في وفاة والده ويعلن موعد العزاء
» وزارة العمرة تعلق على منع المعتمرين من دخول السعودية
» «مبابي» وراء اقتراب «صلاح» من الانتقال للريال
» نجم عالمي يهاجم والديه: «أشعر بالضيق منهما»
» «الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي
» "حرام تعدي من غير جواز" تضع فنانة شهيرة في ورطة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:26 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"