  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير القوي العاملة

بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

كارتيرون

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجى

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

"الأوقاف": النبي قال من مات بـ"كورونا" شهيد

إمام عاشور

الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على سيارة لاعب الزمالك

طيران

غير متوقع.. إلغاء سفر 180 معتمرًا من مطار سوهاج

بط

الصين ترسل جيشا تعداده 100 ألف بطة لباكستان.. ما الأمر؟

الراحلة نادية فهمي والراحل محمد عوض

تعرف على عدد أبناء محمد عوض.. وقصة رحيله المأساوية

إحالة المتهم بذبح طفلي خالته إلى المفتي

إحالة أوراق 5 متهمين بحريق خط بترول قرية المواسير للمفتي

عفاف شعيب

عفاف شعيب تكشف إعجاب "مبارك" بمسلسلها وتحذيره لـ فنان شهير

فجر السعيد

فجر السعيد تتهم نائبا كويتيا بالتحريض على مصر

بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

الحياة السياسية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الخطيب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

#

«الاتصالات» تزف بشرى سارة لكل المتواجدين في السعودية

#

الصين تزف بشرى سارة بشأن فيروس "كورونا"

#

مصر تضع حجر أساس أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط

القطاع الخاص

إكسترا نيوز

محمد سعفان

القوي العاملة



أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المجلس القومي للأجور يناقش حاليا وضع حد أدنى للأجور داخل شركات القطاع الخاص، ليكون ملزما لشركات القطاع بأكمله.

 وأضاف "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من القانون في شهر مارس المقبل، حيث سيكون رادع لأي جهة تحاول التلاعب في الأمر".

وتابع: إن القطاع الخاص متنوع به الوظائف والأجور اللائقة، ولكن به أيضا نسبة ضئيلة من الشركات لا تلتزم بشروط العمل فيما يتعلق بالرواتب، مناشدا أي عامل يواجه مشكلة في عمله، أن يتجه فورا إلى مديرية العمل في محافظته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "حرام تعدي من غير جواز" تضع فنانة شهيرة في ورطة
» شاهد.. رانيا يوسف تظهر بملابس صيفية وتثير الجدل
» بكاء مفجع لأستاذ جامعي على الهواء ..السبب مهم
» هل أحصل على ثواب العمرة بعد إلغائها بسبب كورونا.. الإفتاء ترد
» تجتاح العالم.. فيديو راقص لـ "بنت جيران" يشعل مواقع التواصل
» تأجيل مباريات دورى أبطال آسيا
» الأردن يكشف حقيقة إرسال 100 مليون كمامة لإسرائيل
» "إكرامى" عن توقيعه لـ"بيراميدز" : "مش فاضى"
» فنانة شهيرة: "تعبت من حياة العزوبية"
» إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:56 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"