الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على سيارة لاعب الزمالك

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متابعات - الدويني فولي

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جماهير الأهلي

امام عاشور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تفاصيل تعرض سيارة لاعب الزمالك، إمام عاشور، للإتلاف، وحقيقة التعدي عليه وعلى مسكنه.

جاء في التحريات أن نجل حارس العقار الذي يسكن فيه اللاعب كان يقود السيارة بدون علم اللاعب، وكانت العجلات فارغة الهواء، مما أدى إلى إتلافها، وتوجه بعد ذلك إلى محل إصلاح كاوتش، وقام باستبدالها بإطارات أخرى جديدة، وقام نجل حارس العقار بفبركة اعتداء مجهولين على السيارة وإتلافها.

كانت بداية الواقعة بتداول أخبار عن تعرض لاعب نادي الزمالك إمام عاشور للتعدي عليه وعلى مسكنه، وإتلاف سيارته بالمهندسين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثى لكشف لغز الواقعة، والتي لم يتم تحرير محضر بها، وتبين أن اللاعب مقيم في شقة مستأجرة بمعرفة النادي في شارع شهاب المهندسين العجوزة.

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