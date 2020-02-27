"الأوقاف": النبي قال من مات بـ"كورونا" شهيد

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فيس بوك

شهيد

الأوقاف

كورونا

أفتى الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ومدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بالأوقاف، بأن من مات متأثرا بفيروس كورونا فهو شهيد.

وقال أبوعمر في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من مات بسبب فيروس كورونا فهو شهيد، فالنبي هو من قال ذلك".

وأضاف:النبي قال إنه من الشهداء من مات بالطاعون والطاعون هو المرض الذي ينتقل بالعدوى بين الناس في مكان من الأماكن، وهو غير الأمراض الطبيعية فالطاعون حاجة تظهر فجأة وتنتشر بين الناس بصورة مخيفة وينطبق هذا على فيروس كورونا.

وتابع: "حكم من مات بالطاعون مثل من مات في فيروس كورونا، ونسأل الله أن يعفينا ويعفيكم ويجعل مصر والعالم كله أمن وأمان".

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