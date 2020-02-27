» "إكرامى" عن توقيعه لـ"بيراميدز" : "مش فاضى"

محمد عبد الحارس
نفى الحارس شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، ما تردد عن توقيعه لبيراميدز لمدة 3 مواسم.
وأضاف إكرامي فى تصريحات له، أنه يركز مع فريقه ولا يشغل نفسه بأي أمور أخرى".
وتابع حارس الأهلي: "أنا ابن من أبناء النادي وأحترمه جدا ولا يمكن أن أخطو تلك الخطوة وأنا متواجد فى الفريق".
واختتم إكرامي تصريحاته قائلا: "مش فاضي أرد كل شويه على الشائعات التي تتردد من وقت لآخر".
وكانت تقارير تليفزيونية قد أكدت أمس، توقيع شريف إكرامي حارس الأهلي لصالح بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم.
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