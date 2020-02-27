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الأردن يكشف حقيقة إرسال 100 مليون كمامة لإسرائيل

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وكالات - الدويني فولي

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كشفت وكالة "عمون"، عن أن الأردن رفض تصدير 100 مليون كمامة إلى إسرائيل للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما رفض طلبات من دول أخرى منها عربية بهذا الخصوص.

وقال مصدر حكومي لـ"عمون" إن السلطات الإسرائيلية خاطبت المعنيين بالأردن لتزويدها بـ كميات كبيرة من الكمامات وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.


وأكد المصدر أن مؤسسة الغذاء والدواء وفور ورود مخاطبات إسرائيل، رفضت تزويد الدولة العبرية بالكمامات، وأصدرت قرارها الأخير والمتضمن وقف تصدير المواد الطبية وذلك حفاظا على مخزون الأردن الاحتياطي من الكمامات.


المصدر ذاته أكد أن آخر تصدير من الأردن للكمامات كان للصين حيث تم إرسال شحنة كمامات قبل قرار منع التصدير بيومين.


ولفت المصدر إلى أن بعض المؤسسات الخاصة زودت الصين بالكمامات من مخزونها، وذلك نظرا للعلاقات الأردنية الصينية المتينة.

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