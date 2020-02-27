» فنانة شهيرة: "تعبت من حياة العزوبية"

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سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
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عزباء

سيلينا جوميز

جاستين بيبر

كشفت المغنية الأمريكية، سيلينا جوميز، عن رغبتها في الارتباط، مصرحة بأنها عزباء منذ عامين. 

قالت سيلينا جوميز في حوار لمجلة WSJ: "هناك أغنية في ألبومها اسمها  boy friend  I want a التي تعني أريد حبيب" تلك الأغنية من أروع التجارب".

وأضافت: "في ألبومي الجديد تعاونت من خلاله مع الشعراء الذين أحبهم وأحب العمل معهم ونحن مرينا بكل هذه المشاعر من خلال تجاربنا التجارب المختلفة".

وتابعت: "نحن قضينا وقتاً في الاستديو نغني ونسجل الأغاني وهنا شعرت أنني أريد حبيبا  على الفور لأني عزباء منذ عامين" .

يذكر أن سيلينا جوميز كانت مرتبطة بالمغني الكندي جاستين بيبر لأكثر من 5 سنوات، ثم انفصلا وتزوج هو من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين منذ أكثر من عام، وعلى أثر ذلك دخلت سيلينا جوميز مصحة نفسية.


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