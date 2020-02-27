» فنانة شهيرة: "تعبت من حياة العزوبية"

علا خطاب
كشفت المغنية الأمريكية، سيلينا جوميز، عن رغبتها في الارتباط، مصرحة بأنها عزباء منذ عامين.
قالت سيلينا جوميز في حوار لمجلة WSJ: "هناك أغنية في ألبومها اسمها boy friend I want a التي تعني أريد حبيب" تلك الأغنية من أروع التجارب".
وأضافت: "في ألبومي الجديد تعاونت من خلاله مع الشعراء الذين أحبهم وأحب العمل معهم ونحن مرينا بكل هذه المشاعر من خلال تجاربنا التجارب المختلفة".
وتابعت: "نحن قضينا وقتاً في الاستديو نغني ونسجل الأغاني وهنا شعرت أنني أريد حبيبا على الفور لأني عزباء منذ عامين" .
يذكر أن سيلينا جوميز كانت مرتبطة بالمغني الكندي جاستين بيبر لأكثر من 5 سنوات، ثم انفصلا وتزوج هو من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين منذ أكثر من عام، وعلى أثر ذلك دخلت سيلينا جوميز مصحة نفسية.
Selena Gomez talks music, inspiration and boyfriends: https://t.co/UiaNnK8N69 pic.twitter.com/k9HzBOHq5T— WSJ. Magazine (@WSJMag) February 27, 2020
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