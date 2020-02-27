» إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا"

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وكالات - الدويني فولي

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إسرائيل

فيروس

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حالة

أعلنت إسرائيل تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستحدث، لشخص عاد مؤخرًا من إيطاليا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 حالات.

 وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، اليوم الخميس: "مصاب جديد بفيروس كورونا لشخص عاد مؤخرا من إيطاليا لتصل الحصيلة إلى ثلاث إصابات".


 

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