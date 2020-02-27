الصين ترسل جيشا تعداده 100 ألف بطة لباكستان.. ما الأمر؟

قررت السلطات الصينية إرسال جيش قوامه 100 ألف بطة، لمساعدة باكستان في مكافحة خطر كبير يهدد البلاد.



ويسافر جيش البط الصيني لباكستان، من أجل مكافحة اجتياح الجراد الذي يعد الأسوأ في 20 عاما، بحسب ما ذكرته تقارير محلية.

ويسافر جيش البط الصيني لباكستان، من أجل مكافحة اجتياح الجراد الذي يعد الأسوأ في 20 عاما، بحسب ما ذكرته تقارير محلية.

وكانت الصين قد اعتمدت على تلك التقنية قبل عقدين لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ، شمال غربي الصين، وأثبتت فعاليتها في القضاء على الجراد.

وكانت الصين قد اعتمدت على تلك التقنية قبل عقدين لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ، شمال غربي الصين، وأثبتت فعاليتها في القضاء على الجراد.