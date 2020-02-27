الصين ترسل جيشا تعداده 100 ألف بطة لباكستان.. ما الأمر؟

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وكالات - الدويني فولي

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قررت السلطات الصينية إرسال جيش قوامه 100 ألف بطة، لمساعدة باكستان في مكافحة خطر كبير يهدد البلاد.
ويسافر جيش البط الصيني لباكستان، من أجل مكافحة اجتياح الجراد الذي يعد الأسوأ في 20 عاما، بحسب ما ذكرته تقارير محلية.

وكانت الصين قد اعتمدت على تلك التقنية قبل عقدين لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ، شمال غربي الصين، وأثبتت فعاليتها في القضاء على الجراد.

وتعد الاستعانة بالبط أقل تكلفة ماديا وضررا على البيئة من استخدام المبيدات الحشرية.

وأوضح خبير أن البط هو الأكثر ملائمة لخوض مثل هذه المعركة، كونه يفضل البقاء في مجموعات ما يجعل السيطرة عليه أسهل، كما أن البطة الواحدة تستطيع تناول أكثر من 200 جرادة يوميا، مقارنة بالدجاجة التي تتناول 70 فقط.

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