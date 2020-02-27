» بعد طلاقها.. نوال الزغبي ترقص على "بنت الجيران"

انتشر مقطع فيديو للفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، وهي ترقص على أنغام مهرجان أغنية "بنت الجيران" خلال ظهورها في أحد البرامج.

وقالت نوال الزغبي، خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني، "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.

وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.

وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.