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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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مباريات

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها الدورى الأوروبى.

"المصريون" تستعرض فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.  

كأس العرب تحت 20 عاما

تونس  X   الجزائر  -1:45 ظهرا

المغرب  X   ليبيا - 1:45 ظهرا

مصر X العراق – 5:30 عصرا - TIME SPORT

السنغال  X   البحرين - 5:30 عصرا

 

الدورى الأوروبى

إسبانيول X وولفرهامبتون –7:55 مساء - beIN SPORT HD 2

بورتو X باير ليفركوزن – ا7:55 مساء -  beIN SPORT HD 1

بازل X أبويل نيقوسيا – 7:55 مساء -  beIN SPORT HD 6

لاسك لينز X الكمار –7:55 مساء -  beIN SPORT HD 3

مالمو X فولفسبورج –7:55 مساء -  beIN SPORT HD 5

جينت X روما – 7:55 مساء - beIN SPORT HD 4

باشاك شهير X سبورتنج لشبونة –7:55 مساء -  beIN SPORT HD 7

أياكس أمستردام X خيتافى – 10:00 مساء -  beIN SPORT HD 13

الدورى السعودى

التعاون × الهلال – السادسة إلا الثلث مساء - على قناة السعودية الرياضية

لنصر × الأهلى – الثامنة إلا الثلث مساء - على قناة السعودية الرياضية

الدورى الإماراتى

النصر × الوحدة – الثالثة والنصف عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية

حتا × العين – الثالثة والنصف عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية

الشارقة × الوصل – السادسة والربع مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية

عجمان × الظفرة – السادسة والربع مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية


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