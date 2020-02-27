» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها الدورى الأوروبى.
"المصريون" تستعرض فى التقرير التالى أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.
كأس العرب تحت 20 عاما
تونس X الجزائر -1:45 ظهرا
المغرب X ليبيا - 1:45 ظهرا
مصر X العراق – 5:30 عصرا - TIME SPORT
السنغال X البحرين - 5:30 عصرا
الدورى الأوروبى
إسبانيول X وولفرهامبتون –7:55 مساء - beIN SPORT HD 2
بورتو X باير ليفركوزن – ا7:55 مساء - beIN SPORT HD 1
بازل X أبويل نيقوسيا – 7:55 مساء - beIN SPORT HD 6
لاسك لينز X الكمار –7:55 مساء - beIN SPORT HD 3
مالمو X فولفسبورج –7:55 مساء - beIN SPORT HD 5
جينت X روما – 7:55 مساء - beIN SPORT HD 4
باشاك شهير X سبورتنج لشبونة –7:55 مساء - beIN SPORT HD 7
أياكس أمستردام X خيتافى – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 13
الدورى السعودى
التعاون × الهلال – السادسة إلا الثلث مساء - على قناة السعودية الرياضية
لنصر × الأهلى – الثامنة إلا الثلث مساء - على قناة السعودية الرياضية
الدورى الإماراتى
النصر × الوحدة – الثالثة والنصف عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية
حتا × العين – الثالثة والنصف عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية
الشارقة × الوصل – السادسة والربع مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
عجمان × الظفرة – السادسة والربع مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
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شروق
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