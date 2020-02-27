عفاف شعيب تكشف إعجاب "مبارك" بمسلسلها وتحذيره لـ فنان شهير

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وفاة

مبارك

عفاف شعيب

يوسف شعبان

الشهد والدموع

عبرت الفنانة عفاف شعيب، عن حزنها البالغ لوفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، كاشفة عن بعض المواقف التي جمعتها به، وإعجابه بشخصية "زينب" التي قدمتها في مسلسل الشهد والدموع. 

قالت عفاف شعيب إن حسني مبارك، كان رجلًا مُحبًا لوطنه، وتمنى أنَّ يموت على أرض مصر، متابعة: "ربنا حقق له أمنيته ومات في وطنه"، لافتة إلى أنها كانت تتمنى زيارته في أيامه الأخيرة، لكن القدر لم يمهلها ذلك، إذ حرصت على الاطمئنان على صحته من زملائها الذين زاروه"، بحسب "الوطن".

وعن كواليس لقائها مبارك على خلفية تكرّيمها مرتين، إحداهما على دورها في مسلسل "رأفت الهجان"، وأخرى على مسلسل "الشهد والدموع"، قالت "عفاف": "كان هزر معنا ويُداعبنا، وأتذكر أنه داعب يوسف شعبان وقتها، وانفعل عليه، حيث قال له: "أنت مزعل زينب ليه يا حافظ.. إلا زينب.. محدش يزعلها أبدًا".

يُذكر أن مسلسل "الشهد والدموع" من بطولة يوسف شعبان، وعفاف شعيب، ومحمود الجندي، ونوال أبو الفتوح ورجاء حسين وصبري عبد المنعم وسيد عبدالكريم.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.


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