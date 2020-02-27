حفيد مبارك ينعيه بصورة وكلمات مبكية

نعى عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، جده الراحل بنشر صورة قديمة لجده برفقة حفيده محمد علاء، الذي رحل عام 2009.وكتب : عمر" عبر صفحته على "إنستجرام"، بعد وفاة جده: "مع محمد في الجنة إن شاء الله.. الله يرحمك يا جدي". يذكر أن محمد علاء توفي وعمره 12 عاما، سنة 2009، بعد عرضه لأزمة صحية نقل على إثرها المستشفى.وشيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،أمس الأربعاء في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.شاهد الصورة..