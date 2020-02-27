  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طيران

غير متوقع.. إلغاء سفر 180 معتمرًا من مطار سوهاج

بط

الصين ترسل جيشا تعداده 100 ألف بطة لباكستان.. ما الأمر؟

الراحلة نادية فهمي والراحل محمد عوض

تعرف على عدد أبناء محمد عوض.. وقصة رحيله المأساوية

إحالة المتهم بذبح طفلي خالته إلى المفتي

إحالة أوراق 5 متهمين بحريق خط بترول قرية المواسير للمفتي

عفاف شعيب

عفاف شعيب تكشف إعجاب "مبارك" بمسلسلها وتحذيره لـ فنان شهير

فجر السعيد

فجر السعيد تتهم نائبا كويتيا بالتحريض على مصر

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: هنروح جهنم لو عملنا الحاجتين دول في الشغل

عمر علاء مبارك

حفيد مبارك ينعيه بصورة وكلمات مبكية

الشوبكي: لو ظهر عبد الناصر اليوم لحوكم عسكريا

الشوبكي: لو ظهر عبد الناصر اليوم لحوكم عسكريا

المتهم

الإعدام شنقا لقاتل أسرة كفر الدوار

الإعدام شنقا لقاتل أسرة كفر الدوار

قضايا وحوادث

المتهم
المتهم
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

اليوم.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار

#

هذا ما قاله "أديب" عن ظهور حالة كورونا في مصر

#

فوضى داخل مستشفى كفر الدوار بعد قدوم «صيني» للعلاج

#

ضمائر ومشاعر الناس.. أقم عليها مأتماً وعويلاً

قاتل

أسرة

دمنهور

مذبحة

القضية

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية اليوم الخميس برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، الحكم بالإعدام شنقا لشريف عبد الله رجب الزيات المتهم بقتل أسرة كفر الدوار المكونة من 7 أشخاص وإلزامه بدفع 1001 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة 30 يناير الماضي لمرافعة أعضاء النيابة العامة التي طالبت بإعدام المتهم بسبب ارتكاب ذبح وحرق أسرة كفر الدوار المكونة من 7 أشخاص في الخامس من يناير الماضي.

وطالب محمد عبد العزيز محامى المتهم بعرض المتهم على إحدى مؤسسات الصحة النفسية لبيان مدى سلامة حالته النفسية وقت ارتكابه الجريمة طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات.

وأوضح خلال مرافعته أن المتهم مصابا طوال حياته بمرض نفسي وعقلي دخل على أثره مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعقلية بالإسكندرية عدة مرات آخرها في أكتوبر 2018.
وقررت المحكمة خلال الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار لأسرة بأكملها وإضرامه النيران في مسكنهم.
وتعود أحداث القضية عندما تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار في 5 يناير الماضي يفيد بالعثور على 7 جثث من أسرة واحدة بعزبة على التابعة لقرية الطرح.
وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين العثور على جثة حسني أحمد على 39 عاما وزوجته رنا محمد شحته 34 عامًا وأبنائهم عماد 15 عامًا وعبد الرحمن 10 سنوات ومحمد 6 سنوات ومسعود 4 سنوات وأم الزوج زينب عبد العال عطية 67 عامًا.

كما وجه اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كل من العقيد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار وبإشراف العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية بالمديرية لكشف غموض الحادث التي أسفرت عن ضبط المتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: "تعبت من حياة العزوبية"
» إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
» بعد طلاقها.. نوال الزغبي ترقص على "بنت الجيران"
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "الترجى"
» مؤتمر صحفى لـ "كارتيرون" للحديث عن الترجى
» اليوم.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار
» بالفيديو.. فنان سعودي شهير يتعرض لحادث سير
» شيرين تكشف عن إجرائها عملية جراحية دقيقة
» أم تخطف قلوب السوشيال ميديا من أمام قبر ابنتها
» الكويت.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"