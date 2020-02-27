الإعدام شنقا لقاتل أسرة كفر الدوار

27 فبراير 2020 - 11:22 ص

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية اليوم الخميس برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، الحكم بالإعدام شنقا لشريف عبد الله رجب الزيات المتهم بقتل أسرة كفر الدوار المكونة من 7 أشخاص وإلزامه بدفع 1001 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني.





وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة 30 يناير الماضي لمرافعة أعضاء النيابة العامة التي طالبت بإعدام المتهم بسبب ارتكاب ذبح وحرق أسرة كفر الدوار المكونة من 7 أشخاص في الخامس من يناير الماضي.



وطالب محمد عبد العزيز محامى المتهم بعرض المتهم على إحدى مؤسسات الصحة النفسية لبيان مدى سلامة حالته النفسية وقت ارتكابه الجريمة طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات.







وأوضح خلال مرافعته أن المتهم مصابا طوال حياته بمرض نفسي وعقلي دخل على أثره مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعقلية بالإسكندرية عدة مرات آخرها في أكتوبر 2018.







وقررت المحكمة خلال الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم.







كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار لأسرة بأكملها وإضرامه النيران في مسكنهم.







وتعود أحداث القضية عندما تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار في 5 يناير الماضي يفيد بالعثور على 7 جثث من أسرة واحدة بعزبة على التابعة لقرية الطرح.







وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين العثور على جثة حسني أحمد على 39 عاما وزوجته رنا محمد شحته 34 عامًا وأبنائهم عماد 15 عامًا وعبد الرحمن 10 سنوات ومحمد 6 سنوات ومسعود 4 سنوات وأم الزوج زينب عبد العال عطية 67 عامًا.





كما وجه اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كل من العقيد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار وبإشراف العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية بالمديرية لكشف غموض الحادث التي أسفرت عن ضبط المتهم.







