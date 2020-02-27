رسالة من قطر تشكر السيسي على حضوره جنازة مبارك

27 فبراير 2020 - 11:18 ص



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن رسالة تلقها من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر على الهواء ، يشكر فيها الرئيس السيسي على حضور جنازة الرئيس الراحل مبارك العسكرية، حسب روايته.



وقال أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الرسالة دي جاتلي في الفاصل.. وأنا أي رسالة بتجيني بقولها للمشاهدين على الهواء ، دي رسالة من قطر أنا طبعا مش هقول اسمه عشان إحنا مش محتاجين منهم تعزية ،لكن هقولكم الرسالة ".



وأضاف الرسالة كالآتي: "شكرا الرئيس السيسي على حضوره المشرف والذي أثلج صدور الشعب المصري والعالم وهذا ليس بغريب، شكرا رئيسنا الإنسان والشجاع والمنقذ لمصرنا الحبيبة، وشكرا لحضورك جنازة مبارك".



وتابع: "هذا هو عهدنا في رجال مصر وجيشه العظيم، ومصر أرضًا ورئيسًا شجاعًا يبني دولة جديدة ويجري إصلاحات في شتى المرافق وحرب ضد الإرهاب وتحيا مصر وتحيا مصر".

