"حانوتي" يكشف أسرارا خطيرة تحدث للموتى أثناء دفنهم

27 فبراير 2020 - 11:04 ص

روى "حانوتي"، أغرب المواقف التي عاشها خلال رحلته مع الموتى أثناء دفنهم، قائلا: "هناك الكرامات والمساوئ التي تُصاحب الموتى بعد دفنهم، شاهدت بعيني نورًا يخرج من قبر رجل صالح بعد دفنه عقب صلاة العشاء ورأيت عقارب وثعابين في داخل مقبرة أحد المتوفين".



وأضاف خلال تقرير أذاعته الإعلامية جيسي العاصي ببرنامج "بر الأمان" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، من داخل المدافن، أن هناك أسرارا للمتوفي لايمكن كشفها، ولكن هناك حالات حسن الخاتمة نجد وجه المتوفي منور، والنعش يسير بسرعة، وأحيانا يكون إصبعه متوقف على الشهادة".



وتابع: "بعض أقارب المتوفي يتشاجرون على الميراث أمام باب القبر، وبوجد بعض الأشخاص السيئين بإدخال أعمال سحرية إلى القبور، ويرشون المياه الكريهة حولها، معقبا مهنة الحانوتي من المهن الصعبة وليست سهلة كما نراها في التلفاز".

