الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

27 فبراير 2020 - 10:56 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2020، بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح، لاستخدامها في بعض المشروعات.



كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 81ر12 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.



وأصدر الرئيس أيضا القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2020، بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.



وتضمن القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2020، الموافقة على تخصيص مساحة 46ر2 فدان تقريبا، ناحية ادكو بمحافظة البحيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في المشروعات البترولية.



وفي القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2020 اذلي أصدره السيسي تخصيص مساحة 59ر2 فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية.



وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 81 لسنة 2020، بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لبعض مساحات الأراضي ناحية مدينة الخارجة والمملوكة لبعض الجهات، ويعاد تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.



نشرت القرارات الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

