أحمد موسى:"خلاص مفيش حاجة اسمها 25 يناير"

27 فبراير 2020 - 10:41 ص

عقب الإعلامي أحمد موسى، على تشييع جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك في جنازة عسكرية يتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:"خلاصة مشهد الجنازة مفيش حاجة اسمها 25 يناير". إن المتآمرين على مصر يجب أن يقرأوا مشهد الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشكل جيد.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قائلا: "مشهد الجنازة يؤكد أن مصر دولة صلبة لا تخشى أحد، مصر لديها تقاليد عسكرية ولا تسمح بالتدخل في شئونها".



وتابع: "أنت تفكر تعمل جاسوسا للعملاء الأتراك والقطريين فكر في هذا المشهد وتأكد أن مصر لن تسقط أبدا".

