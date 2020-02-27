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لاعبو الزمالك يستقلون أتوبيس نقل عام بعد "هروب القمة"

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أتوبيس الزمالك يصل ملعب بتروسبورت
أتوبيس الزمالك يصل ملعب بتروسبورت
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متابعات- محمد عبد الحارس

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أتوبيس

لاعبي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعبي الزمالك وهم يستقلون أتوبيس عام بعد الانسحاب من القمة أمام الأهلي والتي كانت المقرر إقامتها يوم الاثنين الماضي واحتسبت نتيجتها لصالح الأهلي 2-0 مع خصم 3 نقاط من الزمالك في آخر الموسم وغرامة 200 ألف جنيه. 
ويظهر في الصورة التي تداولت بشكل واسع على مواقع التواصل، استقلال أحد إداريي الزمالك وعدد من اللاعبين أتوبيس نقل عام من منطقة رمسيس، بعد إنزالهم من الأتوبيس المخصص لنقلهم إلى استاد القاهرة. 
وتظهر الصور والفيديوهات إداريي الفريق مع اللاعبين، وهم واقفون داخل ممر أتوبيس هيئة النقل العام، ينظرون إلى المارة في الشارع الذي تجمعوا حولهم، ورددوا هتافات "اللعيبة أهم"، ثم استقلوا أتوبيس النقل العام، بينما صعد شرطي من المكلفين بتأمين الأتوبيس خلفهم لتوثيق هذه اللحظات.






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