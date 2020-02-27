أبو بكر عزت..تزوج من كاتبة شهيرة وابنته زوجة إعلامي شهير

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير أبو بكر عزت، الذي رحل عن عالمنا في 27 فبراير، من عام 2006، عن عمر يناهز 73 عامًا، وبعد ما قدم لنا العديد من الأعمال الخالدة في وجداننا العربي.

ولد الراحل أبو بكر عزت، في 8 أغسطس عام 1933 بحي السيدة زينب، درس في مدرسة الخديوية، حصل على ليسانس الآداب قسم الاجتماع، واكتشف موهبته الفنية من خلال المسرح المدرسي.

وتزوج أبو بكر عزت من الكاتبة "كوثر هيكل" واستمر زواجهما 41 عاما، وانتهت برحيل عزت، وأثمر عن إنجابه "سماح" زوجة الطبيب خالد منتصر و"أمل" زوجة المخرج خالد الإتربي.

بدايته الفنية من مسرح المدرسة

بدأ الفنان أبو بكر عزت، مشواره الفني من خلال المسرح المدرسي وقدم مسرحية "الفضائح"، وخلال دراسته بكلية الآداب التحق بمعهد التمثيل، وتخرج فيه عام 1959، وفي العام نفسه، انضم "أبوبكر" إلى فرقة المسرح الحر.

وشارك في عدة أعمال مسرحية كوميدية، منها الدخول بالملابس الرسمية، ودبور، والدلوعة، كما له رصيد درامي كبير، وشارك في عدة مسلسلات، أبرزها: الزوجة أول من يعلم، وكوم الدكة، وأرابيسك، ورأفت الهجان، وعلى نار هادئة، وسينمائيًا شارك في أفلام عديدة كـ الهروب، وضد الحكومة، و30 يوم في السجن الذي لعب فيه دور مدحت الشماشيري، وغيرها.

لم يحظَ بدور البطولة في أي عمل

ورغم عدم أداء "أبوبكر" دور البطولة في أي عمل فني إلا أنه قال: «أنا مش حاسس بأي ظلم.. بالعكس أنا واخد أكتر من حظي كمان».

في مايو 2002 صرح أبوبكر عزت لصحيفة "البيان" الإماراتية أنه مل من أدوار "الباشوات ورجال الأعمال وزير النساء والشرير خفيف الظل"، وهو ما دفعه حينها للمشاركة في مسلسل "شعاع من الأمل"، وجسد شخصية عمدة في الريف.

كما شارك "أبوبكر" في أعمال فنية عدة من تأليف زوجته كوثر هيكل، ومع توقفه عن ذلك أوضح أن السبب يأتي في أن المخرجين لا يختارونه للمشاركة، لأن زوجته عندما تكتب الشخصيات لا تدوّنها له.

وفاته

توفي أبو بكر عزت بعد أن أصيب بأزمة قلبية حادة خلال توجهه لموقع تصوير أحدث مسلسلاته "ومضى عمري الأول" وتوفي فور وصوله إلى مستشفى الصفا بحي المهندسين عن عمر يناهز 73 عاماً قدم خلالها الكثير من الأعمال الفنية .