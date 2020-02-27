سر غياب المشير طنطاوي عن جنازة "مبارك"

27 فبراير 2020 - 10:30 ص

كشف الإعلامي مصطفى بكري، سر غياب المشير طنطاوي عن جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك، قائلا :"قد يكون بسبب حالته الصحية، من فترة كان تعبان، ولا أتصور وجود سبب آخر أدى لعدم حضوره الجنازة خلافًا لذلك".



وعقب بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"، على تشييع جنازة عسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، قائلا: " الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل أصيل، لأن تشييع جنازة عسكرية، وإعلان الحداد، تصرف وسلوك لا يفعله إلا الكبار ".



وتابع:"مبارك أحد قادة حرب السادس من أكتوبر والجنازة العسكرية، وبيان القيادة العامة للقوات المسلحة بعد وفاته تعتبر تكريمًا على أعلى مستوى، وهذه رسالة حضارية للداخل والخارج".

