سر الصلاة على مبارك مرتين

27 فبراير 2020 - 10:24 ص

ثمن الإعلامي وائل الإبراشي، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وإقامة جنازة عسكرية له: "مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر، ولا يمكن أن ننسى ذلك".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى": "صلوا على مبارك مرتين في صلاة الجنازة بسبب تدافع محبيه، والهتافات".



وتابع: "الدول العربية وعلى رأسها الكويت لا تنسى موقف مصر، وعلى رأسها الرئيس الراحل مبارك، أثناء الحروب التي تعرضت لها، معقبا: "مصر دولة مؤسسات وربنا نجاها من أن تكون دولة ميليشيات كما كان مخططًا لها".

