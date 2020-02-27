معتز عبد الفتاح:"إثيوبيا بتحط الحبل حولين رقبتنا"

27 فبراير 2020 - 10:16 ص

علق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة، قائلا: "إثيوبيا بتحط الحبل حولين رقبتنا، وإحنا عملنا اللي ما يتعملش، وذهبنا إلى أمريكا والبنك الدولي لرعاية المفاوضات ومفيش فايدة".



وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن أديس أبابا تماطل واختيار مصر المجتمع الدولي في هذه المفاوضات أفضل سبيل لحل الأزمة".



وتابع: "مصر مضطرة للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعنت أديس أبابا في المفاوضات، وفي هذه الحالة سيلجأ مجلس الأمن إلى التحكيم".



وأشار إلى أن هذه المفاوضات تؤكد أن مصر دولة سلام وتتمنى الخير لإثيوبيا، وعلى الشعب الإثيوبي أن يهتم بالمصالح المصرية الحيوية، لافتا إلى أن نهر النيل ليس مصلحة مهمة لمصر فقط، ولكنه مصلحة تهدد بقاء الشعب.

